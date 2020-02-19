مقتل 14 شخصا واصابة 500 آخرين جراء استنشاقهم غازا مجهولا في ميناء مدينة كراتشي الباكستاني

2020/02/19 | 00:01 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل 14 شخصا، وأصيب 500 آخرون، اليوم الثلاثاء، جراء استنشاقهم غازا مجهولا في ميناء مدينة كراتشي الباكستاني.ووفقا لمنسق وزارة الصحة في مقاطعة السند ظفر مهدي، توفي تسعة أشخاص في مستشفى ضياء الدين، ومات اثنان في المستشفى المدني واثنان في مستشفى كوتيانا ميمو، وواحد في مستشفى برهاني، فيما يعاني حوالي 500 شخص من مشاكل في […]

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