ماذا قدم كاسياس في الملاعب قبل الترشح لرئاسة الاتحاد الإسباني؟

2020/02/19 | 00:03 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- «المستقلة» تستعرض ما حققه الحارس الإسباني المخضرم إيكر كاسياس خلال مسيرته الكروية قبل ترشحه لرئاسة الاتحاد الإسباني لكرة القدم

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