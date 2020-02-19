تحرير مخطوف والقبض على خاطفه في العمارة

2020/02/19 | 00:04 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلنت شرطة ميسان، اليوم الثلاثاء، عن تحرير مخطوف والقبض على خاطفه في مدينة العمارة.

وقالت المديرية في بيان تلقته "الغد برس"، ان "شرطة النجدة حررت مخطوف في إحدى مناطق مدينة العمارة، فيما القت القبض على الخاطف وتضبط بحوزته سلاح ناري نوع مسدس مع أكياس من مادة الكريستال المخدرة".

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