2020/02/19 | 00:04 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

كشفت إدارة مستشفى اليرموك التعليمي، اليوم الثلاثاء، عن ملابسات وفاة رجل مسن خلال برنامج تلفزيوني مباشر على الهواء، لافتة إلى أن المتوفي كان يراجع الاستشارية الطبية بعد تعرضه لأزمة اثر أزالة احد ممتلكاته من قبل امانة بغداد.

ونقلت إدارة المستشفى عن ذوي المتوفي، في بيان تلقته "الغد برس"، إن "الاخير تعرض صباح اليوم الى ازمة صحية حادة أثر قيام السلطات بإزالة احد محاله التجارية في منطقة الدورة، مما اضطر للذهاب الى مستشفى اليرموك للكشف عن حالته الصحية وعند وصوله كانت احدى القنوات الفضائية تنقل مباشرة الخدمات التي يقدمها المستشفى للمراجعين".

وأضافت إدارة مستشفى اليرموك، أن" الرجل حاول نقل معاناته للمسؤولين عبر تلك القناة وبعد دقائق انهار واصيب بنوبة مما ادى الى وفاته في الحال".

واكدت إدارة المستشفى على "اهمية توخي الدقة والامانة في نقل الاخبار لانها غير مسؤولة عن وفاة الرجل (رحمه الله)، مبينة أن "المتوفي لم يعرض نفسه على اي طبيب قبل حديثه للقناة التلفزيونية".

وعبرت إدارة المستشفى عن "خالص تعازيها لذوي المتوفي سائلة الله عز وجل ان يلهمهم الصبر والسلوان ويتغمد فقيدهم برحمته الواسعة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إدارة مستشفى اليرموك تكشف ملابسات وفاة رجل خلال برنامج تلفزيوني مباشر) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إدارة مستشفى اليرموك تكشف ملابسات وفاة رجل خلال برنامج تلفزيوني مباشر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).