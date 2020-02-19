فاطمة ناعوت - لماذا ينتحرُ المنتحرون؟ (2)

2020/02/19 | 00:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فاطمة_ناعوت Facebook: @NaootOfficial Twitter: @FatimaNaootحدّثتكم يومَ الخميس الماضي عن "نزعة الانتحار" لدى الأشخاص الذين لا يملكون ما يكفي من قيمة "الوعي بالحياة”.يعيشون وفقط؛ دون إدراك حقيقي لقيمة كل يوم وكل ساعة، ولا يدركون أن العمرَ، مهما قَصُر، يعني كنوزًا من الأحلام والجمال والعمل والإنجاز والتحقّق وخدمة الإنسانية.من خلال رواية "باولو كويللو" تلصَّصنا على حياة ڤ-;-يرونيكا، الشابة ا......

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