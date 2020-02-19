عباس علي العلي - من يفكك الأزمة؟ ومن يؤزم الواقع؟ ح5

2020/02/19 | 00:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عباس_علي_العلي مفهوم الأزمةالأزمة عموما بالمفهوم المتداول بين الناس تعني حراجة في إيجاد مخرج لقضية معروضة أو عارضة بحاجة إلى منفذ ما، أما لتجاوز حالة الإنسداد أو لفتح مسارات للوصول إلى نتيجة تنهي أصل الإشكالية التي سببت في وجود الحرج أو عدم الوضوح في تلمس المخرج منها، فالأزمة بالمفهوم العام أكبر من مفهوم المشكلة أو الإشكال الطبيعي الذي يعترض حياة الناس عادة، فهي مشكلة بأبعاد أكبر وصعوبة قد لا تنفع مع......

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