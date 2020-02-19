تعرف على الرئيسين المشتركين للاتحاد الوطني الكوردستاني

2020/02/19 | 00:07 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ صادق المجلس القيادي للاتحاد الوطني الكوردستاني، باجماع اصوات اعضاء المجلس، على النظام الداخلي للحزب، كما انتخب المجلس لاهور شيخ جنكي وبافل طالباني، رئيسين مشتركين للاتحاد الوطني الكوردستاني.

من هما الرئيسان المشتركان للاتحاد الوطني الكوردستاني؟*لاهور شيخ جنكي-من مواليد 1975، -سافر الى بريطانيا مطلع التسعينيات، كان نائبا لممثل الاتحاد الوطني في تركيا من العام 1999 وحتى العام 2002، -عاد الى اقليم كوردستان وعمل مع القوات الامريكية، وبعدها قام مع بافل طالباني بتأسيس قوات مكافحة الارهاب.

*بافل طالباني-بافل جلال حسام الدين طالباني-مواليد بغداد 1973 هو النجل الاكبر لطالباني، زوجته تدعى لافيه وهي بنت القيادي في الحزب ملا بختيار، ان مسؤول مكتب سكرتارية مام جلال، -شارك في العام 1996 في تدريبات فيلق اجنبي بفرنسا، كان في العام 1998 احد المشاركين في التدريبات العسكرية في بريطانيا، شارك في العام 2000 في تدريبات القوات الخاصة الامريكية، عاد الى اقليم كوردستان اول مرة كمترجم مع القوات الامريكية، اسس مع ابن عمه لاهور شيخ جنكي مؤسسة مكافحة الارهاب، كان مسؤول شؤون الجهاز.-بعد رحيل طالباني عاد مع جثمانه الى مدينة السليمانية، ولم يكن له اي منصب في الاتحاد الوطني حتى المؤتمر الرابع للحزب.

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