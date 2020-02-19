امريكا تعلن اعتراض 358 صاروخا إيرانيا كانت في طريقها للحوثيين‎

2020/02/19 | 00:07 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أبلغت واشنطن مجلس الأمن اليوم الثلاثاء أن ”البحرية الأمريكية اعترضت الأسبوع الماضي، 358 صاروخا إيرانيا كانت في الطريق إلى ميليشيات الحوثي في اليمن“.جاء ذلك في حديث السفيرة الأمريكية الدائمة لدي الأمم المتحدة ”كيلي كرافت“ خلال جلسة مجلس الأمن الدولي المنعقدة حاليا في المقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك حول الأوضاع الإنسانية والسياسية في اليمن.وقالت إن ”البحرية الأمريكية اعترضت في الأسبوع الماضي فقط 358 صاروخا إيراني الصنع، وأسلحة أخرى (لم تسمها) في طريقها إلى الحوثيين، وقمنا بتقديم تلك الأدلة للأمم المتحدة والشركاء الدوليين الآخرين“.وتابعت: ”بينما نطالب جميعنا حول هذه الطاولة بالعودة إلى المحادثات، تظهر إيران لونها الحقيقي من خلال الاستمرار في إرسال أسلحة متطورة إلى الحوثيين في انتهاك لحظر الأسلحة الذي فرضه هذا المجلس“.وحذرت السفيرة الأمريكية من مغبة ”مواصلة طهران ”تقويض احتمالات الحل السياسي في هذا البلد“.

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