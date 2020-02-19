الأردن تعلن حالة الطوارئ المتوسطة والقصوى لمكافحة الجراد

2020/02/19 | 00:10 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الزراعة الأردنية، اليوم الثلاثاء، أن “الوزير إبراهيم الشحاحدة، كلف بتشديد حالة الطوارئ الخاصة لمكافحة الجراد من متوسطة إلى قصوى”.وأشار بيان صادر عن الوزارة، إلى أن “الشحاحدة أوعز بالأمر بناء على المتابعة الدائمة والمستمرة منذ أكثر من 3 أشهر لتحركات الجراد، والتي أظهرت وصول أسراب من الجراد الصحراوي إلى المناطق الجنوبية والوسطى الشمالية […]

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