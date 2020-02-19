شرطة ميسان تحرر مختطفاً وتلقي القبض على خاطفه في العمارة

2020/02/19 | 00:16 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - ميسان

اعلنت مديرية شرطة ميسان، الثلاثاء، عن تحرير مختطف والقاء القبض على خاطفه في العمارة.

وقالت ا...





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