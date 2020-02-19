الاسدي: مجتمعون منذ 3 ساعات في بيت الحلبوسي لبحث آليات دعم حكومة علاوي

2020/02/19 | 00:17 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد عضو مجلس النواب، محمد الاسدي، اليوم الاربعاء، انه “منذ 3 ساعات ونحن في بيت رئيس البرلمان لبحث اليات دعم حكومة المكلف”.وقال الاسدي في تصريح لصحيفة “الصباح” الرسمية، انه “نجتمع منذ ثلاث ساعات في منزل رئيس البرلمان محمد الحلبوسي لمناقشة آليات دعم رئيس الوزراء المكلف لتشكيل حكومة مستقلة مهمتها اعادة هيبة الدولة وإجراء انتخابات […]

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