كركوك.. الحشد يصدر تعرضا لعصابات داعش الارهابية في منطقة القرية العصرية

2020/02/19 | 00:22 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت خلية الاعلام الامني، اليبوم الاربعاء، تمكن قوات الحشد الشعبي من صد تعرضا لعصابات داعش الارهابية في كركوك.وذكر بيان مقتضب للخلية حصلت عليه “العهد نيوز”، ان “الفوج الرابع في حشد كركوك يتصدى لتعرض من قبل عناصر عصابات داعش الإرهابية في منطقة القرية العصرية بناحية الرشاد”.واضاف ان “التعرض اسفر عن إصابة ٤ من مقاتلي […]

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