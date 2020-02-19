2020/02/19 | 00:33 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية شرطة ميسان، اليوم الاربعاء، عن تحرير مختطف والقاء القبض على خاطفه في العمارة.وذكرت المديرية في بيان، حصلت عليه “العهد نيوز”، ان “شرطة النجدة تمكنت من تحرير مختطف في إحدى مناطق مدينة العمارة”.واضاف، انها “القت القبض على الخاطف وضبطت بحوزته مسدس مع أكياس من مادة الكريستال المخدرة”.انتهى..م.ر

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطة ميسان تحرر مختطف وتعتقل الخاطف وسط المحافظة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شرطة ميسان تحرر مختطف وتعتقل الخاطف وسط المحافظة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).