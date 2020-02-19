جمعَ الطوائف فَتزاوجَت فيه.. تعرّف على “القيصريّة” الذي مزجَ تراثه بحاضره

2020/02/19 | 00:35 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علي الحياني إلى شمال #العراق، حيثُ مدينة #كركوك، ذات التنوع الديني والقومي والمذهبي، التي تُعرف بـ “العراق المُصَّغر” ستكون وُجهتُنا، “كركوك” مدينَةٌ يجتمع فيها “العربُ والكُرد والتركمانُ، والآشورييون”، يمارسون حياتهم […]

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