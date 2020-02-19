2020/02/19 | 00:37 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد تجاهل الإعلام المصري له..نجوم الفن يدعمون رامي جمال..ومن بينهم إليسا (المستقلة) – منى شعلان/ هاجم المطرب المصري رامي جمال ، الإعلام المصري ، بسبب تجاهل ألبومه الجديد “أنا لوحدي” ، وانشغاله بتغطية أخبار المهرجانات رغم من تصدر ألبومه تريند اليوتيوب .وتابع:” كالعادة وكما كنت متوقع ، تجاهل تام من الإعلام عن […]

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