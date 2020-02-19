موسكو تحظر دخول الصينيين الى اراضيها

2020/02/19 | 00:39 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت روسيا، اليوم الثلاثاء، حظر دخول الصينيين إلى أراضيها وذلك بسبب فيروس كورونا الجديد “كوفيد 19”.وقال نائب رئيس الوزراء الروسي، في تصريح صحفي، إنه “من المقرر تعليق دخول المواطنين الصينيين إلى روسيا ابتداء من 20 شباط الجاري لأجل غير مسمى”.وتراجع عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في الصين إلى أقل من 2000 حالة اليوم […]

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