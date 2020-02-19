جرحى بهجوم جديد لداعش قرب كركوك

2020/02/19 | 00:44 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اصيب عناصر من حشد كركوك خلال هجوم لتنظيم داعش في ناحية الرشاد.وذكرت خلية الاعلام الامني في بيان، ان الفوج الرابع في حشد كركوك تصدى لتعرض من قبل عناصر عصابات داعش الإرهابية في منطقة القرية العصرية بناحية الرشاد، وقد أسفر هذا التعرض عن إصابة ٤ من مقاتلي الفوج.وكان عناصر من داعش هاجموا مساء الثلاثاء قرية في قضاء دبس بكركوك، وفتح النار على الاهالي مما ادى لمقتل اربعة اشخاص واصابة اخرين.وبحسب مصدر امني فان جميع الضحايا من القومية الكوردية.وزادت وتيرة هجمات مسلحين يشتبه بأنهم من تنظيم "داعش" خلال الأشهر القليلة الماضية وبشكل خاص في محافظات كركوك وصلاح الدين وديالى.وأعلن العراق عام 2017 تحقيق النصر على "داعش" باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014، لكن التنظيم لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالعراق ويشن هجمات بين فترات متباينة.

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