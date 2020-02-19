نواب كركوك يحملون الحكومة الاتحادية مسؤولية الهجوم الارهابي الذي تعرضت له المحافظة

2020/02/19 | 00:47 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - كركوك

أعلن نواب محافظة كركوك عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني، الاربعاء، مقتل واصابة 7 مواطنين بهجوم ارهابي في قرية بالمحافظة، فيما حملوا الحكومة الاتحادية مسؤولية الحادث.

وقال النواب في بيان مشترك، "بمزيد من الحزن والاسى نعلن استشهاد واصابة 7 مواطنين كرد أثر هجوم ارهابي غادر في قرية چخماخه الكردية بمحافظة كركوك، ونحمل الحكومة الاتحادية مسؤولية الحادث".

واضافوا، "لاسيما وأننا طالبنا مرارا وتكرارا بوضع حل للخروقات الامنية المتكررة وحذرنا من عدم اتخاذ اجراءات جدية بشأن الملف الامني في المحافظة".

وتابعوا، ان "الحكومة لم تقابل دعواتنا بالاستجابة وعليه فأن على الحكومة الاتحادية تحمل مسؤوليتها في اطار حماية ارواح المواطنين وممتلكاتهم لاسيما في مناطق الاطراف جنوب وجنوب غرب كركوك، حيث ان اغلب القرى فيها هشة امنيا ولاينبغى ان تهمل ارواح المواطنين وتكون حياتهم عرضة للخطر".

وذكر نواب كركوك، "نود ان نشير الى امر مهم وهو ان الكثير من المناطق لاتتواجد فيها قوات أو تواجد قوات باعداد قليلة لاتكفي مقارنة بحجم المساحة الكبيرة التي تتكرر فيها الخروقات".

وقالوا، "كما نستغرب من عدم التعامل مع الملف الامني والهجمات المتكررة لداعش الارهابي في مناطق اطراف كركوك بحزم وهذا الامر يثير اكثر من علامة استفهام وبدورنا نجدد مطالبتنا الى الجهات المعنية باتخاذ اجراءات تضمن أمن وسلامة المواطنين واعادة النظر بعدد القوات الامنية المتواجدة في المناطق الرخوة والهشة وزيادتها".

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وقالت المديرية في بيان، ان "شرطة النجدة تمكنت من تحرير مختطف في إحدى مناطق مدينة العمارة".

واضافت، انها "القت القبض على ا

بغداد اليوم - بغداد

اعلنت قيادة عمليات بغداد، الثلاثاء، اصابة عشرات المنتسبين ببنادق الصيد بساحات التظاهر.

وقالت القيادة في بيان، ان "استخدام بنادق الصيد من قبل متظاهرين عمل اجرامي يحاسب عليه القانون".

واضافت ان "عشرات ال

بغداد اليوم - الانبار

اعلنت وزارة الدفاع، الثلاثاء، ان عمليات الانبار تمكنت من تحرير مختطف وقتل اثنين من خاطفيه في صحراء الرطبة.

وقالت الوزارة في بيان، ان "الفرقة الاولى لواء المشاة 53 ضمن قيادة عمليات الأنبار، وبتوجيه مباشر من

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