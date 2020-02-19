مؤسسة بحثية أمريكية تتوقع حدوث انقلاب ثاني ضد أردوغان

2020/02/19 | 00:49 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقعت مؤسسة “راند” الأمريكية للبحوث والتطوير حدوث محاولة انقلاب ثانية ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وهو ما أشعل حالة من الجدل في تركيا.ونوه تقرير راند، الذي تم تسليمه للجيش الأمريكي، الشهر الماضي الى أن “قرار الحكومة التركية بطرد مئات العسكريين بعد انقلاب 2016، تسبب في حالة من الغضب الهائل في الجيش التركي”.وأوضح […]

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