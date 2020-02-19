الاعلام الامني: اصابة اربعة منتسبين بتعرض ارهابي في كركوك

2020/02/19 | 00:53 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت خلية الاعلام الامني، اصابة اربعة منتسبين من حشد كركوك بتعرض ارهابي في ناحية الرشاد.

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