ليفربول يسقط في فخ أتلتيكو مدريد بنتيجة 1 مقابل لا شيء

2020/02/19 | 01:19 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سقط بطل ابطال أوروبا ليفربول الانكليزي، اليوم الاربعاء، امام اتلتيكو مدريد الاسباني صفر – 1، في لقاء جرى على ملعب “واندا مترو بوليتانو” معقل الاتلتيكو، في واحدة من أبرز مواجهات ذهاب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا، فيما تعرض باريس سان جيرمان لهزيمة من بوروسيا دورتموند الالماني 1-2، لحساب الدور نفسه.بداية الشوط الاول من اللقاء شهد […]

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