2020/02/19 | 01:21 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أتلتيكو مدريد يصعق ليفربول في دوري أبطال أوروبا (المستقلة) – حسام الدين جمال – فاز أتلتيكو مدريد الإسباني على ضيفه ليفربول الإنجليزي بنتيجة 1-0في ذهاب دور الـ16 ببطولة دوري أبطال أوروبا.وأحرز ساؤول نيجيز هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 4 من المباراة التي أقيمت بملعب واندا متروبوليتانو.اقرأ أيضا: 4 عوامل ترجح كفة ليفربول أمام […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أتلتيكو مدريد يصعق ليفربول في دوري أبطال أوروبا) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أتلتيكو مدريد يصعق ليفربول في دوري أبطال أوروبا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).