هالاند يقود دورتموند لاسقاط باريس واتليتيكو يفرض فوزا على ليفربول

2020/02/19 | 01:24 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ تغلب بوروسيا دورتموند على ضيفه باريس سان جيرمان (2-1) على ملعب سيجنال إيدونا بارك، اليوم الثلاثاء، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.هدفا دورتموند جاءا عن طريق إيرلينج هالاند في الدقيقتين 69 و77، بينما أحرز نيمار دا سيلفا هدف سان جيرمان الوحيد في الدقيقة 75.وفي مباراة ثانية استطاع أتلتيكو مدريد أن يُحقق انتصارًا ثمينًا على ضيفه ليفربول بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب واندا ميتروبوليتانو، في إطار ذهاب الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.هذه هي الهزيمة الثانية التي يتلقاها ليفربول على مدار موسم 2019-2020 بشكل عام، فلم تُهزم كتيبة يورجن كلوب في الدوري الإنجليزي الممتاز، وتلقت هزيمة واحدة على يد نابولي بهدفين نظيفين في دور المجموعات فقط لا غير.بدأ أتلتيكو مدريد المباراة بهجوم وضغط عالٍ ترجمه في الهدف الأول الذي أتى عبر ساؤول بعد خط في تشتيت الكرة لتصل له داخل منطقة الستة أمتار ويضعها بسهولة في شباك أليسون.لم يتمكن ليفربول من صناعة الخطورة باستثناء كرة وحيدة لجوردان هندرسون أتت بجوار القائم، لتنتهي المباراة بانتصار غالٍ للروخيبلانكوس بهدف نظيف قبل العودة المقرر لها الشهر المقبل على ملعب الأنفيلد.

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