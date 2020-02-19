العَفو الدوليّة تُحَمّل السلطات العراقيّة مسؤولية قمع الاحتجاجات

2020/02/19 | 01:27 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد – الحل العراق في تقريرٍ لها عن حالة حقوق الإنسان في منطقة #الشرق_الأوسط لعام 2019، حمّلت منظمة #العفو_الدولية، السلطات العراقية مسؤولية «مقتل أكثر من /500/ متظاهر وإصابة الآلاف» في الاحتجاجات […]

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