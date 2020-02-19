استئناف الطيران الألماني والفرنسي في الاجواء العراقية

2020/02/19 | 01:28 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن وزير النقل عبد الله لعيبي، استئناف رحلات شركات الطيران الالمانية والفرنسية في الاجواء العراقية .وأكد لعيبي في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان شركات الطيران الاوربية والاجنبية والعربية ومنها الالمانية والفرنسية عاودت التحليق في سماء العراق من جديد بعد الغاء توصية وكالة الاتحاد الاوربي لأمن الطيران كون الاجواء العراقية الاكثر امناً واستقرار.[…]

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