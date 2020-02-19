بناة (الدول) في دولتنا

2020/02/19 | 01:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام فيما‭ ‬كان‭ ‬المرء‭ ‬يقرأ‭ ‬عن‭ ‬مأساة‭ ‬قرية‭ ‬صغيرة‭ ‬قرب‭ ‬كركوك‭ ‬اقتحمها‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬وأعدم‭ ‬أربعة‭ ‬رجال‭ ‬من‭ ‬سكانها‭ ‬ورحل‭ ‬،كانت‭ ‬الأخبار‭ ‬الكثيرة‭ ‬عن‭ ‬تشكيل‭ ‬حكومة‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬تنهال‭ ‬من‭ ‬حوله‭ ‬متهافتة‭ ‬إلى‭ ‬حد‭ ‬الثرثرة‭ ‬الزائدة‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬معنى‭ ‬لها‭ ‬،‭ ‬لاسيما‭ ‬إذا‭ ‬رجعنا‭ ‬إلى‭ ‬احصائية‭ ‬مذهلة‭ ‬من‭ ‬العمليات‭ ‬القتالية‭ ‬التي‭ ‬شنّها‭ ‬التنظيم‭ […]

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