2020/02/19 | 01:36 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- سقوط قذائف على ميناء الشعب الليبي طرابلس- الزمان أجرى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فايز السراج الثلاثاء محادثات في طرابلس مع وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم الذي أكد أنه لا يوجد حل عسكري في ليبيا وان بلاده ستبذل كل جهودها لانهاء الأزمة في هذا البلد. وجدد الوزير الجزائري خلال الاجتماع «دعم […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الخارجية الجزائري يبلغ السراج رفضه الهجوم على طرابلس ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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