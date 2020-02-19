وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الجزائري‭ ‬يبلغ‭ ‬السراج‭ ‬رفضه‭ ‬الهجوم‭ ‬على‭ ‬طرابلس‭ ‬

2020/02/19 | 01:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سقوط‭ ‬قذائف‭ ‬على‭ ‬ميناء‭ ‬الشعب‭ ‬الليبي‭ ‬ طرابلس‭- ‬الزمان‭ ‬ ‭ ‬أجرى‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الرئاسي‭ ‬لحكومة‭ ‬الوفاق‭ ‬الوطني‭ ‬فايز‭ ‬السراج‭ ‬الثلاثاء‭ ‬محادثات‭ ‬في‭ ‬طرابلس‭ ‬مع‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الجزائري‭ ‬صبري‭ ‬بوقادوم‭ ‬الذي‭ ‬أكد‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬حل‭ ‬عسكري‭ ‬في‭ ‬ليبيا‭ ‬وان‭ ‬بلاده‭ ‬ستبذل‭ ‬كل‭ ‬جهودها‭ ‬لانهاء‭ ‬الأزمة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬البلد‭.‬ وجدد‭ ‬الوزير‭ ‬الجزائري‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬‮«‬دعم‭ […]

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