2020/02/19 | 01:36 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- منظمة الصحة العالمية : تدمير نصف المنشآت الطبية وعددها 550 بيروت- انقرة – الزمان واصلت قوات الرئيس السوري بشار الاسد الثلاثاء تقدمها تحت الغطاء الجوي الروسي في شمال غرب سوريا، بالتزامن مع موجة نزوح ضخمة تنذر بكارثة إنسانية غير مسبوقة بعد فرار قرابة 900 ألف شخص من المنطقة بسبب التصعيد ووسط موجة برد قارس. […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قوات الأسد تتقدم والنزوح يتعاظم وتركيا غير راضية عن اقتراحات روسيا بشأن إدلب) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قوات الأسد تتقدم والنزوح يتعاظم وتركيا غير راضية عن اقتراحات روسيا بشأن إدلب) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قوات الأسد تتقدم والنزوح يتعاظم وتركيا غير راضية عن اقتراحات روسيا بشأن إدلب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).