قوات‭ ‬الأسد‭ ‬تتقدم‭ ‬والنزوح‭ ‬يتعاظم وتركيا‭ ‬غير‭ ‬راضية‭ ‬عن‭ ‬اقتراحات‭ ‬روسيا‭ ‬بشأن‭ ‬إدلب

2020/02/19 | 01:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ : ‬تدمير‭ ‬نصف‭ ‬المنشآت‭ ‬الطبية‭ ‬وعددها‭ ‬550 بيروت‭- ‬انقرة‭ – ‬الزمان‭ ‬ واصلت‭ ‬قوات‭ ‬الرئيس‭ ‬السوري‭ ‬بشار‭ ‬الاسد‭ ‬الثلاثاء‭ ‬تقدمها‭ ‬تحت‭ ‬الغطاء‭ ‬الجوي‭ ‬الروسي‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬غرب‭ ‬سوريا،‭ ‬بالتزامن‭ ‬مع‭ ‬موجة‭ ‬نزوح‭ ‬ضخمة‭ ‬تنذر‭ ‬بكارثة‭ ‬إنسانية‭ ‬غير‭ ‬مسبوقة‭ ‬بعد‭ ‬فرار‭ ‬قرابة‭ ‬900‭ ‬ألف‭ ‬شخص‭ ‬من‭ ‬المنطقة‭ ‬بسبب‭ ‬التصعيد‭ ‬ووسط‭ ‬موجة‭ ‬برد‭ ‬قارس‭.‬ […]

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