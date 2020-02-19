الشرطة الاتحادية تعتقل اثنين من تجار الاثار في العاصمة بغداد

2020/02/19 | 01:41 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الشرطة الاتحادية، امس الثلاثاء، عن اعتقال اثنين من تجار الآثار في بغداد.وذكرت الشرطة في بيان حصلت عليه “العهد نيوز”، ان “الشرطة الاتحادية القت، القبض على اثنين من تجار الآثار وسط العاصمة بغداد”.وأضاف البيان أن “عملية القبض جاءت وفق معلومات استخبارية ومتابعة أمنية دقيقة ضمن قاطع مسؤولية اللواء الثالث شرطة اتحادية بعد ان […]

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