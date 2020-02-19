2020/02/19 | 01:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سامي_الذيب خير الكلام ما قل ودل-----------------قصة من وطنيالعم طنوس فتيح مواليد قرية حلوز ادلب ريف جسر الشغورسكن مع عائلته في قرية مرداش #سهل الغابوكان اخ وصديق لجميع السكان بتنوعهم الطائفي الذي يميز منطقة الغابعرف عنه مساعدة الفقراءكانت وصيته قبل وفاته ان يدفن في مقبرة قرية مرداش (المسلمة)وان يصلى عليه من قبل رجال دين مسيحيين و مسلمينوكان له ما أراد توفي العم طنوس في عام......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#سامي الذيب - مسيحي يوصي بدفنه في مقبرة مسلمة) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#سامي الذيب - مسيحي يوصي بدفنه في مقبرة مسلمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).