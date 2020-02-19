حلم وحب وزواج:علاقات العراقيين تنضج في التظاهرات والناشطون يعلنون فشل حملات تشويه السمعة

2020/02/19 | 02:04 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬الزمان كاد‭ ‬علي‭ ‬لا‭ ‬يصدّق‭ ‬عندما‭ ‬أعلن‭ ‬صديقه‭ ‬فجأة‭ ‬أمام‭ ‬متظاهرين‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬خطوبته‭ ‬على‭ ‬فتاة‭ ‬تعرّف‭ ‬عليها‭ ‬خلال‭ ‬الاحتجاجات‭ ‬التي،‭ ‬إن‭ ‬عجزت‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬عن‭ ‬إحداث‭ ‬تغيير‭ ‬سياسي‭ ‬كبير،‭ ‬لكنّها‭ ‬نجحت‭ ‬في‭ ‬كسر‭ ‬محرمات‭ ‬اجتماعية‭ ‬عدة‭.‬ويرى‭ ‬علي‭ ‬خريبيط‭ ‬‭(‬28‭ ‬عاما‭)‬‭ ‬الذي‭ ‬حضر‭ ‬حفل‭ ‬الخطوبة‭ ‬العفوي،‭ ‬أنّ‭ ‬المتظاهرين‭ ‬سجّلوا‭ ‬‮«‬هدفا‭ […]

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