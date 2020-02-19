2020/02/19 | 02:21 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ابل ستكشف عن هاتف جديد يحمل اسم iPhone SE 2

المستقلة ...



كشفت بعض المصادر عن موعد إطلاق هاتف آبل الرخيص الجديد والذي سيحمل اسم iPhone SE 2 أو iPhone 9 حيث من المتوقع أن تكشف عنه في 31 مارس المقبل، لكن أبل لم تؤكد بعد هذا الموعد، لكنه يتفق مع توجه الشركة حيث أطلقت النسخة الأولى من الهاتف في نفس الشهر، وحال أطلقت آبل أيفونها الرخيص بنهاية مارس، فإنها ستوفره للبيع في 3 أبريل.

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