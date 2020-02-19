هالاند يتوهج في فوز دورتموند على سان جيرمان بأبطال أوروبا

2020/02/19 | 02:21 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المهاجم النرويجي الشاب إيرلينج هالاند يتوهج في فوز بروسيا دورتموند الألماني على باريس سان جيرمان الفرنسي بدوري أبطال أوروبا

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