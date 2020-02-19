“أسوشيتد برس”: دعم السيستاني للمتظاهرين السلميين عزّز مكانة مرجعية النجف بين العراقيين

2020/02/19 | 02:30 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن: يقول محللون تحدثت إليهم وكالة أسوشيتد برس، إن إيران ستحاول على الأرجح استغلال الفراغ الذي سيتركه السيستاني من أجل توسيع نفوذها.وأوضح مدير معهد مبادرة المجلس الأطلسي للعراق، عباس كاظم، أن “الإيرانيين لا يريدون سيستاني آخر..لا يريدون شخصا قويا … Readmore

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