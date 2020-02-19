خامنئي: التصويت في الانتخابات البرلمانية الإيرانية واجب ديني

2020/02/19 | 02:30 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دبي (رويترز) – قال الزعيم الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي يوم الثلاثاء إن المشاركة في التصويت في الانتخابات البرلمانية التي تجرى في البلاد هذا الأسبوع ”واجب ديني“ على الإيرانيين قبل أيام من اقتراع يعتبر استفتاء على شعبية المؤسسة الدينية … Readmore

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