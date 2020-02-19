شركات طيران اوروبية تستأنف تحليقها فوق المجال الجوي العراقي

2020/02/19 | 02:34 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن وزير النقل عبد الله لعيبي، الثلاثاء، عن استئناف رحلات شركات الطيران الالمانية والفرنسية في الاجواء العراقية، مبينا ان ذلك جاء بعد رفع التوصية ال...

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