ابتكار جديد يمنع التجسس على المحادثات عبر الهواتف الذكية

2020/02/19 | 02:57 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ادعى باحثون من جامعة شيكاغو، نجاحهم في تطوير أداة إلكترونية (سوار) يمكنها منع التجسس على أجهزتهم الذكية، بعد سنوات من اتهامات للمساعدين الصوتين مثل "سيري" المتواجد بأجهزة "أيفون" بالتنصت على محادثات الأشخاص.

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