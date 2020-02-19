2020/02/19 | 02:57 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المجلس الرئاسي لحكومة طرابلس في ليبيا أن الحكومة علقت محادثات وقف إطلاق النار التي ترعاها الأمم المتحدة في جنيف بعد الهجوم على مستودعات ذخائر في ميناء طرابلس البحري.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المجلس الرئاسي الليبي يعلق محادثات وقف إطلاق النار في جنيف) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المجلس الرئاسي الليبي يعلق محادثات وقف إطلاق النار في جنيف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).