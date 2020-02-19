2020/02/19 | 03:07 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحرك فلسطيني ضد أمازون بسبب المستوطنات المستقلة / أعلنت فلسطين، الثلاثاء، البدء بتحرك قانوني ضد شركة التجارة الإلكترونية الأمريكية “أمازون”، لتقديمها خدمات شحن للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.وقالت وزارة الاقتصاد الفلسطينية في بيان، إنها باشرت بالعمل بالشراكة مع وزارتي العدل، وتكنولوجيا المعلومات، بتقديم رسالة قانونية إلى الشركة وإبلاغها بالتراجع الفوري عن نشاطها.[…]

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