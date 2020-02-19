2020/02/19 | 03:22 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ماسك الطحينية للشعر وأهم فوائده‎ المستقلة /تتوافر الطحينية في كل منزل فهي تعتبر من أهم المواد الغذائية الضرورية في كل مطبخ، والمكون الأساسي في تحضيرها هو السمسم المحمص المطحون.السمسم مصدر غني بالزيوت الأحادية غير المشبعة وهي من الزيوت المفيدة جداً، إذ تتكون بذور السمسم من حوالي 50-60% من الزيت، الذي يسمى بزيت السيرج […]

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