الاصابة تبعد هندرسون عن ليفربول

2020/02/19 | 03:59 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف نادي ليفربول الإنجليزي عن حجم إصابة نجم الفريق هندرسون خلال مباراة أتليتكو مدريد التي أقيمت على ملعب الواندا متروبوليتانو والتي انتهت بنتيجة هدف نظيف للفريق الإسباني ضمن منافسات ذهاب دور الثمن نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

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