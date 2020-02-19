2020/02/19 | 04:01 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 4 فوائد صحية قد لا تعرفها عن الخيار المستقلة / يعتبر الخيار من الخضروات التي تحتوي على العديد من العناصر الغذائية، التي يحتاجها الجسم للحفاظ على حالته الصحية، ولا يقتصر من أجل الحصول على فوائده، تناوله فقط.يحتوي الخيار على نسبة كبيرة من فيتامين “سي”، الذي يحمي العين من الإصابة ببعض الأمراض، منها التي نعرضها […]

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