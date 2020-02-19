طريقة جديدة لإنقاص الوزن عبر تناول الدهون

2020/02/19 | 04:30 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدم خبراء التغذية الألمان نصائح غير متوقعة للأشخاص الذين يرغبون في إنقاص وزنهم، حيث تبين أنه للتخلص من الدهون الزائدة يجب عليك تناول الدهون، ولكن ليس جميع الدهون، وإنما المفيدة فقط والتي تحتوي على أحماض أوميغا 3.

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