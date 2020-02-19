2020/02/19 | 04:39 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احصل على المال مقابل الاسترخاء في “حمام” لأيام المستقلة / يمكن أن تكون “فقاعة الاسترخاء” هي الطريقة المثالية لكثير من الناس للاسترخاء بعد يوم طويل في العمل، والآن يمكن الحصول على أموال مقابل هذه المتعة.وتجري وكالة الفضاء الأوروبية (ESA) دراسة غريبة، حيث يوضع المشاركون في حمام لمدة 5 أيام.وتستخدم التجربة، التي تبحث عن […]

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