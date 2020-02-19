فيديو : مريضة تعزف على الكمان أثناء عملية بالدماغ

2020/02/19 | 05:05 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مريضة تعزف على الكمان أثناء عملية بالدماغ المستقلة /أظهر مقطع فيديو مريضة تعزف على آلة الكمان بينما يزيل جراحون ورما من دماغها.وتعاني داغمار تيرنر، عمرها 53 عاما، من ورم كبير بطيء النمو في دماغها، تم تشخصيصه في عام 2013، بعد أن عانت من نوبة خلال إحدى السمفونيات.وفي عملية جراحية دماغية استمرت 6 ساعات، […]

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