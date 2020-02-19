فيديو : علا الفارس للسعوديين: لا أحد يحترمكم مثل القطريين

2020/02/19 | 05:11 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علا الفارس للسعوديين: لا أحد يحترمكم مثل القطريين المستقلة / ردّت الإعلامية الأردنية علا الفارس، على هجوم النشطاء السعوديين عليها، ومهاجمتهم لها، منذ مغادرتها قناة MBC السعودية، إلى الجزيرة القطرية.وقالت الفارس في مقطع فيديو، إنها لم تسمع إساءة للشعب السعودي منذ وصولها إلى قطر، مشيرة إلى أنه لا أحد يحترم الشعب السعودي بقدر ما […]

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