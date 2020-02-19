بسبب «كورونا».. حوالي (150) مليون شخص في الصين تحت الإقامة الجبرية

2020/02/19 | 05:52 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقييواجه ما لا يقل عن 150 مليون شخص في الصين، أي أكثر من 10 في المئة من سكان البلاد، حصارا وقيودا بشان مغادرة منازلهم، وذلك بسبب الخوف انتشار أكبر لفيروس كورونا المستجد.وقالت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية إن القيود فرضت بهدف منع انتشار كورونا، الذي دفع السلطات حول العالم لاتخاذ تدابير وقائية طارئة.وأضافت «في مختلف أنحاء الصين، تم فرض قيود وضوابط شديدة على تحركات الأشخاص».ووجدت عملية إحصاء أجرتها الصحيفة الأميركية أن ما لا يقل عن 150 مليون شخص في الصين يواجهون قيودا تضبط تحركاتهم وتقلل خروجهم من المنازل.وتابعت «يمثل هذا العدد مجموعة فرعية من أكثر من 760 مليون شخص في الصين الذين فرضت أحياؤهم قيودا على تحركاتهم، وهو ما يعني أن أكثر من نصف سكان البلاد معنيون بالقيود».وتتمثل هذه القيود الصارمة في عدم استقبال الضيوف في بعض الأحياء السكنية والتحقق من درجة حرارة كل المقيمين عند دخولهم، وإظهار الهوية لإثبات محل السكن.وفي بعض المناطق، يسمح لشخص واحد فقط من كل أسرة بمغادرة منزله (ليس بالضرورة كل يوم) لقضاء الأغراض الضرورية، في ظرف زمني لا يتعدى الساعتين.

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