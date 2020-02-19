2020/02/19 | 06:03 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عروسان يقيمان زفافهما في ساحة مقبرة للأطفال المستقلة /تعرّض زوجان لانتقادات لاذعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعدما أقاما حفل زفافهما في ساحة مقبرة للأطفال، واستخدما حجارة القبور كأعمدة للتصاميم.وقد تمّ نشر صور الاحتفال عبر موقع فيسبوك من جانب أحد زملاء العريس، فأثارت الصور ضجّة كبيرة بين المستخدمين.وتظهر الصور الزوجين، اللذين يرتديان ملابس […]

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