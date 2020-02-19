2020/02/19 | 06:51 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطعمة احذري تحضيرها كعصير المستقلة /ليس كل الفواكه والخضروات يمكن عصرها، فهناك بعض الأطعمة التي تفقد قيمتها عند عصرها وبعضها قد يصيب بتكوّن حصوات في الكلى، وهي فقًا لما ذكر موقع (مصراوي) نقلاَ عن “thehealthy”: – البروكلي البعض يفضل تناول البروكلي عصيرًا لاحتوائه على فيتامين “سي”، لكن لا يجب فعل ذلك؛ لأنه يصعب هضمه، […]

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