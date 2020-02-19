2020/02/19 | 06:51 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هل تزوّجت رضوى الشربيني للمرّة الثانية؟ المستقلة /هي ليست المرّة الأولى الّتي يثير فيها روّاد الإنترنت جدلاً بسبب تناقل معلومات غير دقيقة حول زواج الإعلاميّة المصريّة رضوى الشربيني للمرّة الثانية، وهي الّتي يتّهمها البعض بتحريض النساء ضد الرجال في برنامجها الّذي يعنى بشؤون المرأة.وللرواية المُنتشرة عدّة نسخات، أوّلها زواجها من ميلياردير مغربي قبل 5 […]

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